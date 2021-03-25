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Чи зможуть вас надурити
при оформлені каско (тест)

Чи зможуть вас надурити при оформлені каско (тест)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 11:03

Чи зможуть вас надурити при оформлені каско (тест)

Пропонуємо до обговорення:
На відміну від автоцивілки, каско – не обов'язковий вид страхування, який має багато нюансів.

Дивися повний текст Чи зможуть вас надурити при оформлені каско (тест).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 11:03

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