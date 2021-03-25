На відміну від автоцивілки, каско – не обов'язковий вид страхування, який має багато нюансів.
Дивися повний текст Чи зможуть вас надурити при оформлені каско (тест).
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Додано: Нед 16 тра, 2021 11:03
Чи зможуть вас надурити при оформлені каско (тест)
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Дивися повний текст Чи зможуть вас надурити при оформлені каско (тест).
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