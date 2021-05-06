Водіям припинять надсилати постанови про штрафи, так звані "листи щастя", повідомив очільник МВС Арсен Аваков. За його словами, це допоможе зекономити державні кошти.
Дивися повний текст «Листи щастя» водіям скасують — у поліції дали пояснення.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 15:18
«Листи щастя» водіям скасують — у поліції дали пояснення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Листи щастя» водіям скасують — у поліції дали пояснення.
Додано: Нед 16 тра, 2021 15:19
наказывать владельца автомобиля которого не было за рулем... наказывать владельцев похожих автомобилей, автомобилей двойников... это не нарушение прав ....это нормально для тех кого это не касается..а саме, рюкзакова и компании..
Додано: Нед 16 тра, 2021 16:52
Re: «Листи щастя» водіям скасують — у поліції дали пояснення
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