Водіям припинять надсилати постанови про штрафи, так звані "листи щастя", повідомив очільник МВС Арсен Аваков. За його словами, це допоможе зекономити державні кошти.
Дивися повний текст «Листи щастя» водіям скасують — у поліції дали пояснення.
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Додано: Нед 16 тра, 2021 15:18
«Листи щастя» водіям скасують — у поліції дали пояснення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Листи щастя» водіям скасують — у поліції дали пояснення.
Додано: Нед 16 тра, 2021 15:19
наказывать владельца автомобиля которого не было за рулем... наказывать владельцев похожих автомобилей, автомобилей двойников... это не нарушение прав ....это нормально для тех кого это не касается..а саме, рюкзакова и компании..
Додано: Нед 16 тра, 2021 16:52
Re: «Листи щастя» водіям скасують — у поліції дали пояснення
Додано: Нед 16 тра, 2021 19:32
Бреїхня, в мене особито скалпсь ситуація, був штраф 30 березня 2018 р., оплачений 5 квітня 2018 р., ніби все гаразд, міняю права, вилазить, еажкть, що непоашений, треба звернутись в Управління Національної Поліції, звертаюсь і тут починається самк цікаве, працівние з адмінпрактики починає від мене тікати та висловлюватись, що ми в Івано=Франківській області цю постанову не вручали і не нам її закривати, а те що є квитанція з банку про оплату, то його нестосується, сказав звертатись в ту область де винесли постанову, ви собі уявляєте скільки нервів пішло і це при тому що в Поліції одна база і по Закону працівник поліції був зобов'язаний зняти цей адмін штраф, ра що ані додатки ані особистий кабінет тут непрацює і можливо що тим хто недіхнається вчасно про штраф, можуть заплатити в двічі більше. От так працює система.
Додано: Нед 16 тра, 2021 19:53
Re: «Листи щастя» водіям скасують — у поліції дали пояснення
Додано: Нед 16 тра, 2021 20:03
Re: «Листи щастя» водіям скасують — у поліції дали пояснення
Очедерная фейк-новость от финасового сайта: Белошицкий не говорит об полной отмене постановлений, как сказано в заголовке. Белошицкий говорит лишь о том что согласно уже принятому закону постановления будут отправляться на 15 день с момента совершения правонарушения при условии что водитель не оплатил к этому моменту штраф.
Додано: Нед 16 тра, 2021 22:16
4 дня просматривал ДИЮ и Штрафы ПДД, "У вас все добре". Хорошо хоть Приват24 высветил, но это потому что я проверил так как знал что нарушил. Так что, что там Аваков бормочет ему одному ведомо
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