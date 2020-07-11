Більшість українців вкладають гроші в ризикові інвестиції.
Дивися повний текст У що інвестувати в Україні, і чи варто це робити (думки).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 тра, 2021 07:53
У що інвестувати в Україні, і чи варто це робити (думки)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У що інвестувати в Україні, і чи варто це робити (думки).
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|