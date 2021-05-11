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У Києві вперше за 55 років
відремонтують міст Метро

У Києві вперше за 55 років відремонтують міст Метро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 08:26

У Києві вперше за 55 років відремонтують міст Метро

Пропонуємо до обговорення:
Завдяки кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) київський міст Метро вперше з уведення в експлуатацію в 1965 році капітально відремонтують.

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60 млн евро - это хорошо, знать бы под какой процент и сколько вернуть нужно будет....
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 09:09

А Патона пусть пока подождет?))
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