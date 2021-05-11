Завдяки кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) київський міст Метро вперше з уведення в експлуатацію в 1965 році капітально відремонтують.
Дивися повний текст У Києві вперше за 55 років відремонтують міст Метро.
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Додано: Пон 17 тра, 2021 08:26
У Києві вперше за 55 років відремонтують міст Метро
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Дивися повний текст У Києві вперше за 55 років відремонтують міст Метро.
Додано: Пон 17 тра, 2021 08:30
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