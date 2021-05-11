Завдяки кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) київський міст Метро вперше з уведення в експлуатацію в 1965 році капітально відремонтують.
Дивися повний текст У Києві вперше за 55 років відремонтують міст Метро.
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Додано: Пон 17 тра, 2021 08:26
У Києві вперше за 55 років відремонтують міст Метро
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Дивися повний текст У Києві вперше за 55 років відремонтують міст Метро.
Додано: Пон 17 тра, 2021 08:30
60 млн евро - это хорошо, знать бы под какой процент и сколько вернуть нужно будет....
Додано: Пон 17 тра, 2021 11:07
Пусть сразу договариваются и на Подольский. Пока его запустят, то уже и капремонт надо будет делать.
30 лет строить.
Додано: Пон 17 тра, 2021 12:47
Додано: Пон 17 тра, 2021 13:08
Re: У Києві вперше за 55 років відремонтують міст Метро
Цікаво, на скільки це років розтягнеться?
Вангую, що через кілька років на нас чекає массове руйнування мостів та шляхопроводів які "ремонтуються" при Кличку. Всі ці ремонти то банальна крадіжка коштів, трухляві з/б конструкції вони "ремонтують" штукатуркою, вже на Повітрофлотському та Нивках після ремонту під мости підпори поставили.
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