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У Києві вперше за 55 років
відремонтують міст Метро

У Києві вперше за 55 років відремонтують міст Метро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 08:26

У Києві вперше за 55 років відремонтують міст Метро

Пропонуємо до обговорення:
Завдяки кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) київський міст Метро вперше з уведення в експлуатацію в 1965 році капітально відремонтують.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 08:30

60 млн евро - это хорошо, знать бы под какой процент и сколько вернуть нужно будет....
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 09:09

А Патона пусть пока подождет?))
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 11:07

Пусть сразу договариваются и на Подольский. Пока его запустят, то уже и капремонт надо будет делать.
30 лет строить.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:47

  ALexxxS написав:А Патона пусть пока подождет?))

Одновременно будут )))
Левобережникам вешаться))
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:08

Re: У Києві вперше за 55 років відремонтують міст Метро

Цікаво, на скільки це років розтягнеться?
Вангую, що через кілька років на нас чекає массове руйнування мостів та шляхопроводів які "ремонтуються" при Кличку. Всі ці ремонти то банальна крадіжка коштів, трухляві з/б конструкції вони "ремонтують" штукатуркою, вже на Повітрофлотському та Нивках після ремонту під мости підпори поставили.
unicdima
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