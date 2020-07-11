Названо причини, чому рекомендується на ніч вимикати...

Додано: Пон 17 тра, 2021 13:46

p_a_l написав: ALexxxS написав:

2)Сейчас кто-то выходя из дома отключает прием вай-фай на телефоне? Пришел на работу - опять включает? что за бред? 2)Сейчас кто-то выходя из дома отключает прием вай-фай на телефоне? Пришел на работу - опять включает? что за бред?

В 10-х годах включенный вайфай сжирал батарею по максимуму В 10-х годах включенный вайфай сжирал батарею по максимуму

ну в принципе согласен. но смотря с чем сравнивать. я с кнопочного телефона на смартфон в привычном виде перешел в 2009 году. дома роутер появился через 2 года. и на работе роутера тоже не было. Поэтому инетом с телефона пользовался исключительно где-то в кафешках или у знакомых с роутером. И вот в режиме без инета и игр заряда хватало на 5-7 дней. Когда же появился роутер дома, то сразу же срок без подзарядки сократился до максимум 3 суток. А когда в 14 году запустили массово 3g, то даже на новом телефоне с более мощной батареей больше двух суток уже не выходило. Как и сейчас в целом. Батареи вроде вместительней, но мощнее начинка, больше экран, больше приложений. 2 суток на одном заряде без игр и просмотра фильмов это предел. Не важно вайфай включен или мобинет