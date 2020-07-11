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Названо причини, чому
рекомендується на ніч вимикати...

Названо причини, чому рекомендується на ніч вимикати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 09:22

Названо причини, чому рекомендується на ніч вимикати...

Пропонуємо до обговорення:
Враховуючи те, що останнім часом все більше українців стали активними користувачами соціальних мереж, месенджерів, та й інтернету в цілому, логічно, що на більшості смартфонів ввімкнений мобільний інтернет або Wi-Fi.

Дивися повний текст Названо причини, чому рекомендується на ніч вимикати інтернет на смартфоні.
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 09:22

Школьник писал?
1) потеря заряда ночью компенсируется тем, что почти все на ночь ставят на зарядку.
2)Сейчас кто-то выходя из дома отключает прием вай-фай на телефоне? Пришел на работу - опять включает? что за бред? если есть знакомый вайфай - телефон сам к нему подключается. А если ночью отключать моб.инет чтоб программы вдруг не обновлялись, то типа утром, когда опять его включишь - обновление не возобновится?)))
3) О хакерах - самое смешное)) Вот сидит чувак где-то в рашке в урюпинске, сделал червя, загнал его в рассылку или программу, взламывающую сервак какого-нить приложения и ждет когда ж все уснут, чтоб начать воровать данные с телефона)))
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 09:43

Спершу можна подумати, що писала людина, яка лише чула про смартфон здалеку, але ніколи не користувалася. Проте чи таке можливо в наш час?
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 11:12

  ALexxxS написав:
2)Сейчас кто-то выходя из дома отключает прием вай-фай на телефоне? Пришел на работу - опять включает? что за бред?

В 10-х годах включенный вайфай сжирал батарею по максимуму
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:46

  p_a_l написав:
  ALexxxS написав:
2)Сейчас кто-то выходя из дома отключает прием вай-фай на телефоне? Пришел на работу - опять включает? что за бред?

В 10-х годах включенный вайфай сжирал батарею по максимуму


ну в принципе согласен. но смотря с чем сравнивать. я с кнопочного телефона на смартфон в привычном виде перешел в 2009 году. дома роутер появился через 2 года. и на работе роутера тоже не было. Поэтому инетом с телефона пользовался исключительно где-то в кафешках или у знакомых с роутером. И вот в режиме без инета и игр заряда хватало на 5-7 дней. Когда же появился роутер дома, то сразу же срок без подзарядки сократился до максимум 3 суток. А когда в 14 году запустили массово 3g, то даже на новом телефоне с более мощной батареей больше двух суток уже не выходило. Как и сейчас в целом. Батареи вроде вместительней, но мощнее начинка, больше экран, больше приложений. 2 суток на одном заряде без игр и просмотра фильмов это предел. Не важно вайфай включен или мобинет
ALexxxS
 
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