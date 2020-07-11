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Названо причини, чому рекомендується на ніч вимикати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 тра, 2021 10:23
svyatoslav_hromyak написав:
P.S. А якщо на вашому телефоні є антена 5G, то заховайте його на ніч у фольгу, бо прийде термінатор і всіх вб'є
Однозначно надо спрятать. А то короновирусом хакеры заразят!
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