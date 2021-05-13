RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Курс bitcoin через заяви Маска
вперше за три місяці впав...

Курс bitcoin через заяви Маска вперше за три місяці впав...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 09:41

Курс bitcoin через заяви Маска вперше за три місяці впав...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість bitcoin вперше з лютого впала нижче $45 тис.

Дивися повний текст Курс bitcoin через заяви Маска вперше за три місяці впав нижче $45 тисяч.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93727
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 09:41

Скинул по 60, сказал фуфло, биток рухнул, скупился по 30, сказал супер, биток взлетел, скинул по 60, разницу в карман.
Неплохо так.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3611
З нами з: 15.02.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві вперше за 55 років відремонтують міст Метро
R2 » Пон 17 тра, 2021 08:26
2 135
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 тра, 2021 09:09
ALexxxS
Найважливіші ознаки, через які не варто купувати...
R2 » Суб 15 тра, 2021 11:20
3 1015
Переглянути останнє повідомлення
Нед 16 тра, 2021 02:12
Джон
Tвіт Маска обвалив bitcoin на 17% 1, 2, 3
R2 » Чет 13 тра, 2021 10:10
21 1458
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 тра, 2021 10:16
sopkotomhu

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32510)
17.05.2021 11:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.