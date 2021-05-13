Вартість bitcoin вперше з лютого впала нижче $45 тис.
Дивися повний текст Курс bitcoin через заяви Маска вперше за три місяці впав нижче $45 тисяч.
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Додано: Пон 17 тра, 2021 09:41
Курс bitcoin через заяви Маска вперше за три місяці впав...
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Дивися повний текст Курс bitcoin через заяви Маска вперше за три місяці впав нижче $45 тисяч.
Додано: Пон 17 тра, 2021 09:41
Скинул по 60, сказал фуфло, биток рухнул, скупился по 30, сказал супер, биток взлетел, скинул по 60, разницу в карман.
Неплохо так.
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