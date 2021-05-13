Про це він сказав під час форуму "Україна 30. Цифровізація".
Дивися повний текст Зеленський розповів, коли Україна увійде в режим paperless.
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Додано: Пон 17 тра, 2021 12:07
Зеленський розповів, коли Україна увійде в режим paperless
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський розповів, коли Україна увійде в режим paperless.
Додано: Пон 17 тра, 2021 12:07
"И тут Остапа понесло ..... " («Двенадцать стульев» Илья Ильф, Евгений Петров)
Додано: Пон 17 тра, 2021 12:40
Re: Зеленський розповів, коли Україна увійде в режим paperle
неужели теперь вместо пластикового паспорта + бумажка будет просто пластиковый паспорт??
Додано: Пон 17 тра, 2021 12:46
Re: Зеленський розповів, коли Україна увійде в режим paperle
Додано: Пон 17 тра, 2021 13:49
Покрытие наладьте, чтобы можно было дозвониться и нормально поговорить. А не пык мык подойди к окну. И это в Киеве. Про периферию я молчу.
Для интернета надо под вышкой стоять наверное.
Додано: Пон 17 тра, 2021 13:50
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