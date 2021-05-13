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Зеленський розповів, коли
Україна увійде в режим paperless

Зеленський розповів, коли Україна увійде в режим paperless
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:07

Зеленський розповів, коли Україна увійде в режим paperless

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав під час форуму "Україна 30. Цифровізація".

Дивися повний текст Зеленський розповів, коли Україна увійде в режим paperless.
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:27

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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:40

Re: Зеленський розповів, коли Україна увійде в режим paperle

неужели теперь вместо пластикового паспорта + бумажка будет просто пластиковый паспорт??
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:46

Re: Зеленський розповів, коли Україна увійде в режим paperle

  sequence написав:неужели теперь вместо пластикового паспорта + бумажка будет просто пластиковый паспорт??

На сайте МВД до сих пор хотят фотографию пластикового паспорта.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:49

Покрытие наладьте, чтобы можно было дозвониться и нормально поговорить. А не пык мык подойди к окну. И это в Киеве. Про периферию я молчу.

Для интернета надо под вышкой стоять наверное.
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:50

  sequence написав:неужели теперь вместо пластикового паспорта + бумажка будет просто пластиковый паспорт??

Нет. Заставят за свой счет бумажку в ламинат обернуть.
p_a_l
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