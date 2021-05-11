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Зеленський розповів, коли Україна увійде в режим paperless
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 тра, 2021 03:52
p_a_l написав:
Покрытие наладьте, чтобы можно было дозвониться и нормально поговорить. А не пык мык подойди к окну. И это в Киеве. Про периферию я молчу.
Для интернета надо под вышкой стоять наверное.
Про переферію, в мене в батьків в селі, в глибинці оптико-волоконний Інтернет підключили рік тому. Підключай смартфон через вай фай до стаціонарного Інтернету і не будеш стояти під вишками.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 03:53
bob2019 написав:
искренне жаль людей старше 50-60 лет
Батьки пенсіонери освоїли Інтернет. Не бачу проблеми.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 03:54
alt402 написав:
Мля, як йому чудово живеться а його альтернативній реальності... Просто слів немає.
Уже зараз майже усе можна оформити онлайн так що все реально.
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