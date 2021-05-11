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Зеленський розповів, коли
Україна увійде в режим paperless

Зеленський розповів, коли Україна увійде в режим paperless
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 03:52

  p_a_l написав:Покрытие наладьте, чтобы можно было дозвониться и нормально поговорить. А не пык мык подойди к окну. И это в Киеве. Про периферию я молчу.

Для интернета надо под вышкой стоять наверное.

Про переферію, в мене в батьків в селі, в глибинці оптико-волоконний Інтернет підключили рік тому. Підключай смартфон через вай фай до стаціонарного Інтернету і не будеш стояти під вишками. :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 03:53

  bob2019 написав:искренне жаль людей старше 50-60 лет

Батьки пенсіонери освоїли Інтернет. Не бачу проблеми.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 03:54

  alt402 написав:Мля, як йому чудово живеться а його альтернативній реальності... Просто слів немає.

Уже зараз майже усе можна оформити онлайн так що все реально.
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