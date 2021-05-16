Зеленський розповів, коли Україна увійде в режим paperless

Про переферію, в мене в батьків в селі, в глибинці оптико-волоконний Інтернет підключили рік тому. Підключай смартфон через вай фай до стаціонарного Інтернету і не будеш стояти під вишками.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 03:52
Про переферію, в мене в батьків в селі, в глибинці оптико-волоконний Інтернет підключили рік тому. Підключай смартфон через вай фай до стаціонарного Інтернету і не будеш стояти під вишками.
Додано: Вів 18 тра, 2021 03:53
Додано: Вів 18 тра, 2021 03:54
Додано: Вів 18 тра, 2021 10:27
Що можна оформити онлайн? Повістку в суд? А як довести, що її отримали?
Рішення суду можна отримати онлайн (не у вигляді ОСОБА_1 здійснила наїзд на ОСОБА_2, а нормальне рішення з підписом судді)? І це рішення потім не треба везти до поліції?
А квитанцію про сплату штрафу та судового збору не треба везти до суду?
Щоб зареєструвати когось у своїй квартирі, мені не треба буде нести документ про право власності?
Не вірю. От від слова "зовсім".
Ні, можливо в їхній паралельній реальності все так і є.
А в цій реальності той "паспорт" в Дії навіть в банках не приймають. В тому числі в держаних банках. Як і копію довідки про ІНН теж хочуть всюди.
То ж усі ці казки про "Жодних паперів для державних органів" нехай собі розповідають.
Додано: Вів 18 тра, 2021 10:38
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