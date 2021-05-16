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Зеленський розповів, коли
Україна увійде в режим paperless

Зеленський розповів, коли Україна увійде в режим paperless
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 03:52

  p_a_l написав:Покрытие наладьте, чтобы можно было дозвониться и нормально поговорить. А не пык мык подойди к окну. И это в Киеве. Про периферию я молчу.

Для интернета надо под вышкой стоять наверное.

Про переферію, в мене в батьків в селі, в глибинці оптико-волоконний Інтернет підключили рік тому. Підключай смартфон через вай фай до стаціонарного Інтернету і не будеш стояти під вишками. :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 03:53

  bob2019 написав:искренне жаль людей старше 50-60 лет

Батьки пенсіонери освоїли Інтернет. Не бачу проблеми.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 03:54

  alt402 написав:Мля, як йому чудово живеться а його альтернативній реальності... Просто слів немає.

Уже зараз майже усе можна оформити онлайн так що все реально.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:27

  Ukrainian написав: Уже зараз майже усе можна оформити онлайн так що все реально.

Що можна оформити онлайн? Повістку в суд? А як довести, що її отримали?
Рішення суду можна отримати онлайн (не у вигляді ОСОБА_1 здійснила наїзд на ОСОБА_2, а нормальне рішення з підписом судді)? І це рішення потім не треба везти до поліції?
А квитанцію про сплату штрафу та судового збору не треба везти до суду?
Щоб зареєструвати когось у своїй квартирі, мені не треба буде нести документ про право власності?
Не вірю. От від слова "зовсім".
Ні, можливо в їхній паралельній реальності все так і є.
А в цій реальності той "паспорт" в Дії навіть в банках не приймають. В тому числі в держаних банках. Як і копію довідки про ІНН теж хочуть всюди.
То ж усі ці казки про "Жодних паперів для державних органів" нехай собі розповідають.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:38

  sequence написав:неужели теперь вместо пластикового паспорта + бумажка будет просто пластиковый паспорт??

распечатка QR-кода, нотариально завереннная
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