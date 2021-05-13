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Лазебна назвала суму депозиту,
яку Кабмін планує не...

Лазебна назвала суму депозиту, яку Кабмін планує не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:29

Лазебна назвала суму депозиту, яку Кабмін планує не...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів найближчим часом підніме суму до 100 тис. грн.

Дивися повний текст Лазебна назвала суму депозиту, яку Кабмін планує не враховувати при призначенні субсидії.
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:29

Но с наличием депозита всё понятно, а как с суммой на нем, вроде как только судебные исполнители получили доступ.
rapyd777
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