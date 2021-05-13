Кабінет міністрів найближчим часом підніме суму до 100 тис. грн.
Дивися повний текст Лазебна назвала суму депозиту, яку Кабмін планує не враховувати при призначенні субсидії.
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Додано: Пон 17 тра, 2021 13:29
Лазебна назвала суму депозиту, яку Кабмін планує не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лазебна назвала суму депозиту, яку Кабмін планує не враховувати при призначенні субсидії.
Додано: Пон 17 тра, 2021 13:29
Но с наличием депозита всё понятно, а как с суммой на нем, вроде как только судебные исполнители получили доступ.
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