|
|
|
У Чорногорії туристи зможуть зробити COVID-тест безкоштовно
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 тра, 2021 13:54
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Радіо і телебачення Чорногорії" з посиланням на МОЗ Чорногорії.
Дивися повний текст У Чорногорії туристи зможуть зробити COVID-тест безкоштовно
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93730
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 17 тра, 2021 13:54
Напишите, пожалуйста, где можно сдать такой тест.Куда обращаться?
-
lara_machulenko
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 17.05.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|