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У Чорногорії туристи зможуть
зробити COVID-тест безкоштовно

У Чорногорії туристи зможуть зробити COVID-тест безкоштовно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:54

У Чорногорії туристи зможуть зробити COVID-тест безкоштовно

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Радіо і телебачення Чорногорії" з посиланням на МОЗ Чорногорії.

Дивися повний текст У Чорногорії туристи зможуть зробити COVID-тест безкоштовно.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:54

Напишите, пожалуйста, где можно сдать такой тест.Куда обращаться?
lara_machulenko
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Модератори: Ірина_, Модератор

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