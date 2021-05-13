Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.
Дивися повний текст Понад 10 нових електронних послуг: що тепер доступно українцям у «Дії».
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Додано: Пон 17 тра, 2021 17:32
Понад 10 нових електронних послуг: що тепер доступно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Понад 10 нових електронних послуг: що тепер доступно українцям у «Дії».
Додано: Пон 17 тра, 2021 17:32
Мы первая страна в мире которые сначала запустили Дию, а потом начали подгонять под неё законодательство стыдливо умалчивая о том что присутствующие в Дие документы никакой юридической силы не имеют.
Для того чтобы заплатить ЕН не нужно даже заполнение 4 полей - делается одна операция умножения и отправляется один банковский перевод. Всё, налог уплачен. Зачем тут Дия которая не может сделать эту простую операцию даже за два шага?
Не подтянутся: Під час перевірки інформації за відповідними реєстрами та базами даних виявлено її невідповідність інформації, що міститься в електронній заяві. Зверніться до територіального сервісного центру МВС, щоб оновити дані.
Ни разу ничего не ксерил поселясь в отель. В то же время на сайте МВД требуют копию пластикового паспорта.
Петиции на деревню дедушке? :mrgreen:
Эта услуга уже давно существует на сайте МВД, копирование её в Дию не добавило ни грамма удобства.
Так квитанцию всё равно надо нести в банк и потом возвращаться с ней. Ведь Дия ничего оплатить не может. Оплатить же через банковское приложение можно и без Дии.
Додано: Пон 17 тра, 2021 18:18
Re: Понад 10 нових електронних послуг: що тепер доступно...
Вот потому меня и не берут мими-стерство жижитализации.
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