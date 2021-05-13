Понад 10 нових електронних послуг: що тепер доступно...

Додано: Пон 17 тра, 2021 17:32

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Процес подання декларацій спростили: замість двох сторінок та понад 30 полів (з яких потрібно знати, де правильно заповнювати) тепер достатньо відповісти лише на 4 запитання та внести суму доходу для розрахунку єдиного податку.

і в застосунок підтягнуться всі документи

Тепер не обов’язково ксерити копії документів чи заповнювати бланки. Наприклад, заселяючись у готель

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