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Понад 10 нових електронних
послуг: що тепер доступно...

Понад 10 нових електронних послуг: що тепер доступно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 17:32

Понад 10 нових електронних послуг: що тепер доступно...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

Дивися повний текст Понад 10 нових електронних послуг: що тепер доступно українцям у «Дії».
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 17:32

Ми — перша країна в світі, де цифрові паспорти мають таку ж юридичну силу, як і паперові.

Мы первая страна в мире которые сначала запустили Дию, а потом начали подгонять под неё законодательство стыдливо умалчивая о том что присутствующие в Дие документы никакой юридической силы не имеют.
Процес подання декларацій спростили: замість двох сторінок та понад 30 полів (з яких потрібно знати, де правильно заповнювати) тепер достатньо відповісти лише на 4 запитання та внести суму доходу для розрахунку єдиного податку.


Для того чтобы заплатить ЕН не нужно даже заполнение 4 полей - делается одна операция умножения и отправляется один банковский перевод. Всё, налог уплачен. Зачем тут Дия которая не может сделать эту простую операцию даже за два шага?

і в застосунок підтягнуться всі документи

Не подтянутся: Під час перевірки інформації за відповідними реєстрами та базами даних виявлено її невідповідність інформації, що міститься в електронній заяві. Зверніться до територіального сервісного центру МВС, щоб оновити дані.

Тепер не обов’язково ксерити копії документів чи заповнювати бланки. Наприклад, заселяючись у готель
Ни разу ничего не ксерил поселясь в отель. В то же время на сайте МВД требуют копию пластикового паспорта.
Українці зможуть створювати, переглядати та підтримувати електронні петиції на порталі ВзаємоДія або в застосунку Дія
Петиции на деревню дедушке? :mrgreen:
Подати заявку на нове посвідчення в Дії можна за 5 хвилин.
Эта услуга уже давно существует на сайте МВД, копирование её в Дию не добавило ни грамма удобства.
Потрібно буде навести камеру в Дії на QR-код біля реєстратора. Квитанція буде сформована автоматично. 2 кліка замість 2 візитів!

Так квитанцию всё равно надо нести в банк и потом возвращаться с ней. Ведь Дия ничего оплатить не может. Оплатить же через банковское приложение можно и без Дии.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:18

Re: Понад 10 нових електронних послуг: що тепер доступно...

Вот потому меня и не берут мими-стерство жижитализации. :lol:
vitaliy_berdinskikh
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