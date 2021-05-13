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Понад 10 нових електронних
послуг: що тепер доступно...

Понад 10 нових електронних послуг: що тепер доступно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 17:32

Понад 10 нових електронних послуг: що тепер доступно...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

Дивися повний текст Понад 10 нових електронних послуг: що тепер доступно українцям у «Дії».
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 17:32

Ми — перша країна в світі, де цифрові паспорти мають таку ж юридичну силу, як і паперові.

Мы первая страна в мире которые сначала запустили Дию, а потом начали подгонять под неё законодательство стыдливо умалчивая о том что присутствующие в Дие документы никакой юридической силы не имеют.
Процес подання декларацій спростили: замість двох сторінок та понад 30 полів (з яких потрібно знати, де правильно заповнювати) тепер достатньо відповісти лише на 4 запитання та внести суму доходу для розрахунку єдиного податку.


Для того чтобы заплатить ЕН не нужно даже заполнение 4 полей - делается одна операция умножения и отправляется один банковский перевод. Всё, налог уплачен. Зачем тут Дия которая не может сделать эту простую операцию даже за два шага?

і в застосунок підтягнуться всі документи

Не подтянутся: Під час перевірки інформації за відповідними реєстрами та базами даних виявлено її невідповідність інформації, що міститься в електронній заяві. Зверніться до територіального сервісного центру МВС, щоб оновити дані.

Тепер не обов’язково ксерити копії документів чи заповнювати бланки. Наприклад, заселяючись у готель
Ни разу ничего не ксерил поселясь в отель. В то же время на сайте МВД требуют копию пластикового паспорта.
Українці зможуть створювати, переглядати та підтримувати електронні петиції на порталі ВзаємоДія або в застосунку Дія
Петиции на деревню дедушке? :mrgreen:
Подати заявку на нове посвідчення в Дії можна за 5 хвилин.
Эта услуга уже давно существует на сайте МВД, копирование её в Дию не добавило ни грамма удобства.
Потрібно буде навести камеру в Дії на QR-код біля реєстратора. Квитанція буде сформована автоматично. 2 кліка замість 2 візитів!

Так квитанцию всё равно надо нести в банк и потом возвращаться с ней. Ведь Дия ничего оплатить не может. Оплатить же через банковское приложение можно и без Дии.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:18

Re: Понад 10 нових електронних послуг: що тепер доступно...

Вот потому меня и не берут мими-стерство жижитализации. :lol:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 20:33

Re: Понад 10 нових електронних послуг: що тепер доступно...

На сайте Новой почты случайно увидел этот QR-код Дии и только тогда меня поразило: Відскануйте QR код за допомогою мобільного застосунку Дія та надайте дозвіл на передачу копії е-документу. Они реально передают копию электронного документа, а не просто подтверждают личность для чего собственно и нужен документ. Паперлесс по-квартальному. Эко-дизель-шоу.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 17:12

vitaliy_berdinskikh, и что в передаче копии документа такого уж квартального? Для какого-нибудь банковского депозита тоже совершенно не нужно место регистрации человека и орган, который ему выписал паспорт, а нужна только запись на кого же оформлен депозит. Для регистрации, что чел посылку получил, нужна такая же. Но почему-то банки поголовно требовали копию паспорта на любой чих ещё до квартала и это не вызывало всеобщего удивления.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 17:18

Re: Понад 10 нових електронних послуг: що тепер доступно...

  moveton написав:vitaliy_berdinskikh, и что в передаче копии документа такого уж квартального?
Передача электронной копии.

Оно и бумажна копия по факту не нужна, это перестраховка последних полтора десятка лет. А здесь получив подтверждение, оставив кучу следов в разных системах Дия всё равно передаёт Новой почте копию. Чтобы что, распечатать и положить в архив? Говорю ж квартальный паперлес.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 17:22

Re: Понад 10 нових електронних послуг: що тепер доступно...

  moveton написав:Для какого-нибудь банковского депозита тоже совершенно не нужно место регистрации человека и орган, который ему выписал паспорт, а нужна только запись на кого же оформлен депозит

Вот видишь, ты ж сам понимаешь что копия не нужна.
  moveton написав:Но почему-то банки поголовно требовали копию паспорта на любой чих ещё до квартала
Говорю ж: перестраховка экс-совкового государства которое только спустя 25 лет разрешило гражданам немного банковской и валютной свободы. На каждый чих бумажка. Паперлесс это не только замена бумажек электронными аналогами, точнее это как раз квартальный паперлесс. Паперлесс здорового человека это в первую очередь дерегуляция и отмена вороха ненужных бумаг, а уж потом анализ можно ли где оставшиеся бумажки заменить чем-то электронным.

Достаточно вспомнить что писал по поводу вороха ненужных бумаг Дубилет. Что толку если бы вместо бумаг надо было бы присылать такие же бесполезные электронные документы?
vitaliy_berdinskikh
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