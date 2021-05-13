Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.
Дивися повний текст Понад 10 нових електронних послуг: що тепер доступно українцям у «Дії».
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Додано: Пон 17 тра, 2021 17:32
Понад 10 нових електронних послуг: що тепер доступно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Понад 10 нових електронних послуг: що тепер доступно українцям у «Дії».
Додано: Пон 17 тра, 2021 17:32
Мы первая страна в мире которые сначала запустили Дию, а потом начали подгонять под неё законодательство стыдливо умалчивая о том что присутствующие в Дие документы никакой юридической силы не имеют.
Для того чтобы заплатить ЕН не нужно даже заполнение 4 полей - делается одна операция умножения и отправляется один банковский перевод. Всё, налог уплачен. Зачем тут Дия которая не может сделать эту простую операцию даже за два шага?
Не подтянутся: Під час перевірки інформації за відповідними реєстрами та базами даних виявлено її невідповідність інформації, що міститься в електронній заяві. Зверніться до територіального сервісного центру МВС, щоб оновити дані.
Ни разу ничего не ксерил поселясь в отель. В то же время на сайте МВД требуют копию пластикового паспорта.
Петиции на деревню дедушке? :mrgreen:
Эта услуга уже давно существует на сайте МВД, копирование её в Дию не добавило ни грамма удобства.
Так квитанцию всё равно надо нести в банк и потом возвращаться с ней. Ведь Дия ничего оплатить не может. Оплатить же через банковское приложение можно и без Дии.
Додано: Пон 17 тра, 2021 18:18
Re: Понад 10 нових електронних послуг: що тепер доступно...
Вот потому меня и не берут мими-стерство жижитализации.
Додано: Пон 17 тра, 2021 20:33
Re: Понад 10 нових електронних послуг: що тепер доступно...
На сайте Новой почты случайно увидел этот QR-код Дии и только тогда меня поразило: Відскануйте QR код за допомогою мобільного застосунку Дія та надайте дозвіл на передачу копії е-документу. Они реально передают копию электронного документа, а не просто подтверждают личность для чего собственно и нужен документ. Паперлесс по-квартальному. Эко-дизель-шоу.
Додано: Вів 18 тра, 2021 17:12
vitaliy_berdinskikh, и что в передаче копии документа такого уж квартального? Для какого-нибудь банковского депозита тоже совершенно не нужно место регистрации человека и орган, который ему выписал паспорт, а нужна только запись на кого же оформлен депозит. Для регистрации, что чел посылку получил, нужна такая же. Но почему-то банки поголовно требовали копию паспорта на любой чих ещё до квартала и это не вызывало всеобщего удивления.
Додано: Вів 18 тра, 2021 17:18
Re: Понад 10 нових електронних послуг: що тепер доступно...
Передача электронной копии.
Оно и бумажна копия по факту не нужна, это перестраховка последних полтора десятка лет. А здесь получив подтверждение, оставив кучу следов в разных системах Дия всё равно передаёт Новой почте копию. Чтобы что, распечатать и положить в архив? Говорю ж квартальный паперлес.
Додано: Вів 18 тра, 2021 17:22
Re: Понад 10 нових електронних послуг: що тепер доступно...
Вот видишь, ты ж сам понимаешь что копия не нужна.
Говорю ж: перестраховка экс-совкового государства которое только спустя 25 лет разрешило гражданам немного банковской и валютной свободы. На каждый чих бумажка. Паперлесс это не только замена бумажек электронными аналогами, точнее это как раз квартальный паперлесс. Паперлесс здорового человека это в первую очередь дерегуляция и отмена вороха ненужных бумаг, а уж потом анализ можно ли где оставшиеся бумажки заменить чем-то электронным.
Достаточно вспомнить что писал по поводу вороха ненужных бумаг Дубилет. Что толку если бы вместо бумаг надо было бы присылать такие же бесполезные электронные документы?
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