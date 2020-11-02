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Тайвань закриває
кордони для іноземців

Тайвань закриває кордони для іноземців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 19:24

Тайвань закриває кордони для іноземців

Пропонуємо до обговорення:
З 19 травня 2021 року Тайвань закриває кордони для іноземців. Причина - боротьба з епідемією COVID-19.

Дивися повний текст Тайвань закриває кордони для іноземців.
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 19:24

"Обмеження триватимуть до 18 травня", - ви дуже вчасно скопіпастили цю новину :)
bodia1406
 
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