З 19 травня 2021 року Тайвань закриває кордони для іноземців. Причина - боротьба з епідемією COVID-19.
Дивися повний текст Тайвань закриває кордони для іноземців.
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Додано: Пон 17 тра, 2021 19:24
Тайвань закриває кордони для іноземців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тайвань закриває кордони для іноземців.
Додано: Пон 17 тра, 2021 19:24
"Обмеження триватимуть до 18 травня", - ви дуже вчасно скопіпастили цю новину :)
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