Якого виду пального не стосується урядове обмеження цін:...

Непрофановский бред
Вимоги до автомобільних бензинів та дизельного палива, у тому числі щодо їх позначення (маркування), визначено Технічним регламентом щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 р. № 927, відповідно до якого позначення (маркування) «брендового преміального» пального з покращеними показниками якості може включати торгову марку (товарний знак).
Таким чином, під встановлення максимальної торгівельної надбавки не підпадає «брендове преміальне» пальне з покращеними показниками якості та позначення (маркування) якого включає певну торгову марку (товарний знак),
Если техрегламент вдруг внезапно перестало распространяться на брендированное топливо то тогда любой бензин с нелегальной АЗС является тоже брендированным и государство не имеет права требовать уплаты акциза, а следовательно и не имеет права закрывать такие заправик - так получается?
Непрофан стреляет себе в ногу, дважды.