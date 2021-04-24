Про це свідчать дані Мінекономіки.
Дивися повний текст Мінекономіки почало публікувати ціну імпортного газу в кВт-год.
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Додано: Пон 17 тра, 2021 20:52
Мінекономіки почало публікувати ціну імпортного газу в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінекономіки почало публікувати ціну імпортного газу в кВт-год.
Додано: Пон 17 тра, 2021 20:52
прежде чем писать бред про энергетические единицы... поставьте счетчик на трубу.....
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