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Мінекономіки почало публікувати
ціну імпортного газу в...

Мінекономіки почало публікувати ціну імпортного газу в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 20:52

Мінекономіки почало публікувати ціну імпортного газу в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Мінекономіки.

Дивися повний текст Мінекономіки почало публікувати ціну імпортного газу в кВт-год.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 20:52

прежде чем писать бред про энергетические единицы... поставьте счетчик на трубу.....
yil56
 
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