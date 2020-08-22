|
|
Марта Черничка: компроміс Boeing і Airbus?...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 тра, 2021 22:25
Пропонуємо до обговорення:
Фінал довголітньої війни двох компаній-лідерів за провідне становище на ринку близиться до логічного завершення?
Дивися повний текст Марта Черничка: компроміс Boeing і Airbus? Маловірогідно, але зовсім не гіпотетично
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93736
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор