Сьогодні виповнюється рівно рік з моменту, як компанія IKEA запустила свій онлайн-магазин в Україні.
Дивися повний текст За перший рік роботи виторг інтернет-магазину IKEA в Україні перевищив 500 млн грн.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 07:41
За перший рік роботи виторг інтернет-магазину IKEA в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За перший рік роботи виторг інтернет-магазину IKEA в Україні перевищив 500 млн грн.
Додано: Вів 18 тра, 2021 07:41
Сдаётся мне если бы они ответственно отнеслись к запуску и обеспечили нормальный ассортимент и условия доставки, выручка была бы раза в 2 больше.
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