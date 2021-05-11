В Україні вводяться європейські норми маркування продуктів харчування - різних видів м'яса, м'ясних субпродуктів, оливкової олії та меду.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 08:09
Україна вводить європейські норми маркування деяких...
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Дивися повний текст Україна вводить європейські норми маркування деяких продуктів.
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