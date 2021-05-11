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Україна вводить європейські
норми маркування деяких...

Україна вводить європейські норми маркування деяких...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 08:09

Україна вводить європейські норми маркування деяких...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вводяться європейські норми маркування продуктів харчування - різних видів м'яса, м'ясних субпродуктів, оливкової олії та меду.

Дивися повний текст Україна вводить європейські норми маркування деяких продуктів.
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