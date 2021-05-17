В Україні вводяться європейські норми маркування продуктів харчування - різних видів м'яса, м'ясних субпродуктів, оливкової олії та меду.
Дивися повний текст Україна вводить європейські норми маркування деяких продуктів.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 08:11
Україна вводить європейські норми маркування деяких...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна вводить європейські норми маркування деяких продуктів.
Додано: Вів 18 тра, 2021 08:11
Осталось только разобраться со шрифтом на упаковках, имея даже 100% зрение невозможно прочитать состав из чего состоит тот или иной продукт..
Додано: Вів 18 тра, 2021 08:43
Додано: Вів 18 тра, 2021 09:41
Сам по себе мелкий шрифт это еще полбеды, гораздо хуже когда вдобавок используется такая комбинация цветов текста/фона что и более крупный шрифт будет нечитаем. Отдельное "спасибо" за квест найди дату изготовления / срок годности, а в последнее время стали указывать только "годен до", но ведь есть разница между молоком и мясной консервой - в первом случае 2 дня до срока годности это нормально, а вот во втором - я бы не стал есть такую консерву.
Додано: Вів 18 тра, 2021 09:57
Вот именно потому и перестали указывать: а то нашли моду -- вполне годные консервы перебирать
Додано: Вів 18 тра, 2021 12:54
Додано: Вів 18 тра, 2021 19:40
Лучше бы занялись контролем качества! Отечественные продукты стало есть невозможно!
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