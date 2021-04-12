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Абоненти 5G-операторів
почали відмовлятися від Wi-Fi

Абоненти 5G-операторів почали відмовлятися від Wi-Fi
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 09:49

Абоненти 5G-операторів почали відмовлятися від Wi-Fi

Пропонуємо до обговорення:
В мережі з’явилися результати свіжого дослідження Ericsson ConsumerLab. Згідно з ними, поширення 5G помітно змінює поведінку звичайних користувачів.

Дивися повний текст Абоненти 5G-операторів почали відмовлятися від Wi-Fi.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 09:50

Ого, не пройшло і 2х років як зрозуміли, що 5G -- це заміна Wi-Fi у публічних і домашніх мережах, а не кінець світу.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:39

одна маркетинговая лабуда

особенно смешно читать в паре с другой новостью от финансового сайта Названо причини, чому рекомендується на ніч вимикати...
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 13:12

  svyatoslav_hromyak написав:Ого, не пройшло і 2х років як зрозуміли, що 5G -- це заміна Wi-Fi у публічних і домашніх мережах, а не кінець світу.


Забыли указать - Бесплатного Wi-Fi.
За то что можно по бесплатному Wi-Fi, в 5G придется раскошелиться деньгами или гигабайтами с пакета.
И. Не везде есть покрытие, можно сказать, что его повсюду нет. Из-за этого приходится общаться с клиентами по вайберу через Wi-Fi. Может они в подвалах сидят, не знаю. Но частенько приходится, потому что обычной связи нет на просто поговорить по телефону.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 18:03

Треть Украины не покрыта мобильной связью вообще!!!!! Даже по основным трассам, таким как Киев-Львов, есть места где телефонная связь отсутствует ВООБЩЕ. Какой там интернет (ха-ха).....90% сел не имеют интернета (даже 2G). Даже в большинстве сельских школ не смогли наладить дистанционное обучение.....А вы про 5G?
AlexKIEV
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 18:25

p_a_l, а так ли уже нужен бесплатный WiFi? Мобильный трафик уже сильно дешевле, чем доллар за мегабайт. КС в самом дешёвом тарифе за 125 грн принудительно даёт 6 гиг, что предостаточно, если не сильно видео увлекаться. А за 225 (что всего-то на 25 грн дороже, чем "всё вместе" на его домашний интернет) дают и безлим мобильного трафика и тот же самый домашний интернет с безлимом. Придёт 5G - станет ещё дешевле.

Кстати, с покрытием у каждого индивидуально. У меня в офисе 4G отлично работает, а вот WiFi точка из соседней комнаты почему-то добивает отвратительно, поэтому я ей пользуюсь только если кровь из носу нужно подсоединиться именно к офисной сети и то для этого реально нужно в ту соседнюю комнату прогуляться.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:14

Re: Абоненти 5G-операторів почали відмовлятися від Wi-Fi

  AlexKIEV написав:А вы про 5G?

Новость не про Украину. Украина не пуп Земли. К чему всё тобой написанное?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:23

Re: Абоненти 5G-операторів почали відмовлятися від Wi-Fi

  moveton написав:Мобильный трафик уже сильно дешевле, чем доллар за мегабайт.
В Украине - да. В странах где есть 5G месячный пакет почти безлима начинается с басносновных 700 гривен (20 фунтов)
https://shop.ee.co.uk/sim-only/pay-monthly-phones
http://www.three.co.uk/Store/SIM/Plans_for_phones

В принципе там и не 5G заметно дороже. Например припейд 8 гиг за 10 фунтов.
https://shop.ee.co.uk/price-plans/free-sim

Потому не вижу почему британцу не нужнен домашний или рабочий, или кафешечный вайфай.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:13

Кому нужно ваше 5G если не везде еще есть 4G а если и есть то операторы ограничивают трафик до 200кб/с при котором даже в соцсетях не посидишь не то что пользоваться GPS или посмотреть ролик на Ютубе
asurovv960
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 11:25

Re: Абоненти 5G-операторів почали відмовлятися від Wi-Fi

  asurovv960 написав:а если и есть то операторы ограничивают трафик до 200кб/с при котором даже в соцсетях не посидишь
Уже давно пора сменить Тримоб на что-то нормальное.
  asurovv960 написав:Кому нужно ваше 5G если не везде еще есть 4G

Кому нужны ваши автомобили, в нашем селе даже лошадью не везде проедешь.
Кому нужно ваше электричество, в нашем селе даже на дрова денег нет.
Кому нужен ваш интернет, в нашем селе даже читать не все умеют.
vitaliy_berdinskikh
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