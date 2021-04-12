В мережі з’явилися результати свіжого дослідження Ericsson ConsumerLab. Згідно з ними, поширення 5G помітно змінює поведінку звичайних користувачів.
Дивися повний текст Абоненти 5G-операторів почали відмовлятися від Wi-Fi.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 тра, 2021 09:49
Абоненти 5G-операторів почали відмовлятися від Wi-Fi
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Абоненти 5G-операторів почали відмовлятися від Wi-Fi.
Додано: Вів 18 тра, 2021 09:50
Ого, не пройшло і 2х років як зрозуміли, що 5G -- це заміна Wi-Fi у публічних і домашніх мережах, а не кінець світу.
Додано: Вів 18 тра, 2021 10:39
одна маркетинговая лабуда
особенно смешно читать в паре с другой новостью от финансового сайта Названо причини, чому рекомендується на ніч вимикати...
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|