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Абоненти 5G-операторів
почали відмовлятися від Wi-Fi

Абоненти 5G-операторів почали відмовлятися від Wi-Fi
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 09:49

Абоненти 5G-операторів почали відмовлятися від Wi-Fi

Пропонуємо до обговорення:
В мережі з’явилися результати свіжого дослідження Ericsson ConsumerLab. Згідно з ними, поширення 5G помітно змінює поведінку звичайних користувачів.

Дивися повний текст Абоненти 5G-операторів почали відмовлятися від Wi-Fi.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 09:50

Ого, не пройшло і 2х років як зрозуміли, що 5G -- це заміна Wi-Fi у публічних і домашніх мережах, а не кінець світу.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:39

одна маркетинговая лабуда

особенно смешно читать в паре с другой новостью от финансового сайта Названо причини, чому рекомендується на ніч вимикати...
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 13:12

  svyatoslav_hromyak написав:Ого, не пройшло і 2х років як зрозуміли, що 5G -- це заміна Wi-Fi у публічних і домашніх мережах, а не кінець світу.


Забыли указать - Бесплатного Wi-Fi.
За то что можно по бесплатному Wi-Fi, в 5G придется раскошелиться деньгами или гигабайтами с пакета.
И. Не везде есть покрытие, можно сказать, что его повсюду нет. Из-за этого приходится общаться с клиентами по вайберу через Wi-Fi. Может они в подвалах сидят, не знаю. Но частенько приходится, потому что обычной связи нет на просто поговорить по телефону.
p_a_l
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