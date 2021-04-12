В мережі з’явилися результати свіжого дослідження Ericsson ConsumerLab. Згідно з ними, поширення 5G помітно змінює поведінку звичайних користувачів.
Дивися повний текст Абоненти 5G-операторів почали відмовлятися від Wi-Fi.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 09:49
Абоненти 5G-операторів почали відмовлятися від Wi-Fi
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Абоненти 5G-операторів почали відмовлятися від Wi-Fi.
Додано: Вів 18 тра, 2021 09:50
Ого, не пройшло і 2х років як зрозуміли, що 5G -- це заміна Wi-Fi у публічних і домашніх мережах, а не кінець світу.
Додано: Вів 18 тра, 2021 10:39
одна маркетинговая лабуда
особенно смешно читать в паре с другой новостью от финансового сайта Названо причини, чому рекомендується на ніч вимикати...
Додано: Вів 18 тра, 2021 13:12
Забыли указать - Бесплатного Wi-Fi.
За то что можно по бесплатному Wi-Fi, в 5G придется раскошелиться деньгами или гигабайтами с пакета.
И. Не везде есть покрытие, можно сказать, что его повсюду нет. Из-за этого приходится общаться с клиентами по вайберу через Wi-Fi. Может они в подвалах сидят, не знаю. Но частенько приходится, потому что обычной связи нет на просто поговорить по телефону.
Додано: Вів 18 тра, 2021 18:03
Треть Украины не покрыта мобильной связью вообще!!!!! Даже по основным трассам, таким как Киев-Львов, есть места где телефонная связь отсутствует ВООБЩЕ. Какой там интернет (ха-ха).....90% сел не имеют интернета (даже 2G). Даже в большинстве сельских школ не смогли наладить дистанционное обучение.....А вы про 5G?
Додано: Вів 18 тра, 2021 18:25
p_a_l, а так ли уже нужен бесплатный WiFi? Мобильный трафик уже сильно дешевле, чем доллар за мегабайт. КС в самом дешёвом тарифе за 125 грн принудительно даёт 6 гиг, что предостаточно, если не сильно видео увлекаться. А за 225 (что всего-то на 25 грн дороже, чем "всё вместе" на его домашний интернет) дают и безлим мобильного трафика и тот же самый домашний интернет с безлимом. Придёт 5G - станет ещё дешевле.
Кстати, с покрытием у каждого индивидуально. У меня в офисе 4G отлично работает, а вот WiFi точка из соседней комнаты почему-то добивает отвратительно, поэтому я ей пользуюсь только если кровь из носу нужно подсоединиться именно к офисной сети и то для этого реально нужно в ту соседнюю комнату прогуляться.
Додано: Вів 18 тра, 2021 19:14
Re: Абоненти 5G-операторів почали відмовлятися від Wi-Fi
Додано: Вів 18 тра, 2021 19:23
Re: Абоненти 5G-операторів почали відмовлятися від Wi-Fi
В Украине - да. В странах где есть 5G месячный пакет почти безлима начинается с басносновных 700 гривен (20 фунтов)
В принципе там и не 5G заметно дороже. Например припейд 8 гиг за 10 фунтов.
Потому не вижу почему британцу не нужнен домашний или рабочий, или кафешечный вайфай.
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