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Данилишин назвав причини
відставання України в...

Данилишин назвав причини відставання України в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:00

Данилишин назвав причини відставання України в...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні – найнижчий в Європі рівень державного стимулювання споживчого попиту.

Дивися повний текст Данилишин назвав причини відставання України в економічному розвитку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:00

Економічний розвиток - це розвиток власної економіки. Більша частина збільшення зарплат і пенсій піде на купівлю одягу, побутової техніки, та інших імпортних товарів. І де тут економічний розвиток?!
igor_poltava
 
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