В Україні – найнижчий в Європі рівень державного стимулювання споживчого попиту.
Дивися повний текст Данилишин назвав причини відставання України в економічному розвитку.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 10:00
Данилишин назвав причини відставання України в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данилишин назвав причини відставання України в економічному розвитку.
Додано: Вів 18 тра, 2021 10:00
Економічний розвиток - це розвиток власної економіки. Більша частина збільшення зарплат і пенсій піде на купівлю одягу, побутової техніки, та інших імпортних товарів. І де тут економічний розвиток?!
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