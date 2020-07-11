В Україні цими вихідними почали щеплювати осіб, які записалися на вакцинацію через додаток «Дія», нині це стосується лише осіб, старших за 65 років.
Дивися повний текст В Україні почали робити щеплення від COVID-19 тим, хто записався через «Дію».
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Додано: Вів 18 тра, 2021 10:32
В Україні почали робити щеплення від COVID-19 тим, хто...
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Дивися повний текст В Україні почали робити щеплення від COVID-19 тим, хто записався через «Дію».
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