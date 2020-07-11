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В Україні почали робити щеплення
від COVID-19 тим, хто...

В Україні почали робити щеплення від COVID-19 тим, хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:32

В Україні почали робити щеплення від COVID-19 тим, хто...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні цими вихідними почали щеплювати осіб, які записалися на вакцинацію через додаток «Дія», нині це стосується лише осіб, старших за 65 років.

Дивися повний текст В Україні почали робити щеплення від COVID-19 тим, хто записався через «Дію».
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:32

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Модератори: Ірина_, Модератор

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