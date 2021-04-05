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Google вирішила залишити на
постійній дистанційній...

Google вирішила залишити на постійній дистанційній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 11:06

Google вирішила залишити на постійній дистанційній...

Пропонуємо до обговорення:
Приблизно 20% співробітників Google залишаться на дистанційній роботі на постійній основі навіть після пандемії.

Дивися повний текст Google вирішила залишити на постійній дистанційній роботі 20% співробітників.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 11:06

Ну и правильно. Я тоже хочу остаться на удаленке. Это удобно и безопасно. Шеф сразу установил на наши компы kickidler чтобы можно было контролировать рабочий процесс и помогать удаленно в случае чего.
irinochka_80
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