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Зміни до Податкового кодексу не стосуватимуться малого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 тра, 2021 12:22
Пропонуємо до обговорення:
Цього тижня Верховна Рада України буде розглядати законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу. Зміни не стосуватимуться діяльності малого та середнього бізнесу.
Дивися повний текст Зміни до Податкового кодексу не стосуватимуться малого та середнього бізнесу - Марченко
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