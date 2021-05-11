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Голова Держфіскальної служби розповів про схеми з ПДВ,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 тра, 2021 12:39
Пропонуємо до обговорення:
З початку 2021 року Державна фіскальна служба повернула у бюджет 776 млн грн і заблокувала відшкодування близько 1 млрд незаконного ПДВ — при цьому за рік держбюджет втрачає на цих схемах до 30 млрд грн.
Дивися повний текст Голова Держфіскальної служби розповів про схеми з ПДВ, на яких бюджет втрачає 30 млрд грн
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Ірина_, Модератор
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