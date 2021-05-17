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Обшуки у будинку Кличка: ДФС викрила схему контрабанди...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 16:52
Пропонуємо до обговорення:
Співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб у виготовленні контрафактних паливно-мастильних матеріалів на суму понад 100 млн гривень.
Дивися повний текст Обшуки у будинку Кличка: ДФС викрила схему контрабанди пального на 100 мільйонів
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Додано: Вів 18 тра, 2021 16:52
І чого це Віталік так злякався?)))
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