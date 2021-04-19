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Байден подав декларацію за
2020 рік: разом з дружиною...

Байден подав декларацію за 2020 рік: разом з дружиною...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 17:31

Байден подав декларацію за 2020 рік: разом з дружиною...

Пропонуємо до обговорення:
Подружжя Байденів за 2020 рік задекларувало $607 тис. 336, сплативши $157 тис. 414 федерального податку на прибуток.

Дивися повний текст Байден подав декларацію за 2020 рік: разом з дружиною заробив менше $1 млн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 17:31

У нас начальник ЖЕКа больше зарабатывает
ivavictory2107
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Модератори: Ірина_, Модератор

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