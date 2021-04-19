Подружжя Байденів за 2020 рік задекларувало $607 тис. 336, сплативши $157 тис. 414 федерального податку на прибуток.
Дивися повний текст Байден подав декларацію за 2020 рік: разом з дружиною заробив менше $1 млн.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 17:31
Байден подав декларацію за 2020 рік: разом з дружиною...
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Дивися повний текст Байден подав декларацію за 2020 рік: разом з дружиною заробив менше $1 млн.
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