Верховна рада відправила у відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія. Раніше чиновник написав заяву про звільнення за власним бажанням.
Дивися повний текст Рада звільнила міністра інфраструктури Криклія.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 18:20
Рада звільнила міністра інфраструктури Криклія
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада звільнила міністра інфраструктури Криклія.
Додано: Вів 18 тра, 2021 18:26
Re: Рада звільнила міністра інфраструктури Криклія
За счьо? Кричав?
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