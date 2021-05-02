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Мінсоцполітики хоче відкрити оновлений вебпортал для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 тра, 2021 18:32
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.
Дивися повний текст Мінсоцполітики хоче відкрити оновлений вебпортал для оформлення субсидій
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Додано: Вів 18 тра, 2021 18:32
а образец заполнения документов можно выложить?
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