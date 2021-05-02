RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінсоцполітики хоче відкрити
оновлений вебпортал для...

Мінсоцполітики хоче відкрити оновлений вебпортал для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 18:32

Мінсоцполітики хоче відкрити оновлений вебпортал для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Дивися повний текст Мінсоцполітики хоче відкрити оновлений вебпортал для оформлення субсидій.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93756
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 18:32

а образец заполнения документов можно выложить?
qazwsx1953
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МВС хоче дозволити фіксувати порушення ПДР смартфонами 1, 2, 3
R2 » П'ят 14 тра, 2021 10:33
26 2198
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 тра, 2021 09:39
vitaliy_berdinskikh
У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила... 1, 2, 3
R2 » Пон 10 тра, 2021 10:08
26 2255
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 тра, 2021 13:58
_hunter
Компанія Skoda представила оновлений кросовер Kodiaq (фото)
R2 » Нед 02 тра, 2021 11:37
5 1372
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 тра, 2021 11:10
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.