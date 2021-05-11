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Дія.City збільшить кількість
ІТ-працівників удвічі, а...

Дія.City збільшить кількість ІТ-працівників удвічі, а...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 18:38

Дія.City збільшить кількість ІТ-працівників удвічі, а...

Пропонуємо до обговорення:
За словами Федорова, український проект розроблений на основі найкращих світових прикладів.

Дивися повний текст Дія.City збільшить кількість ІТ-працівників удвічі, а дохід галузі утричі - віце-прем'єр.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 18:38

Пустые обещания которые не сбудутся.

Во-первых они хотят повысить налоги для ИТшников и загнать их в отдельный загончик чтобы можно было удобно доить.

Во-вторых, сам "этот режим" - еще тот схематоз. Были наемные работники и предприниматели, теперь добавили "гиг-работников", которые по факту - и не наемные работники и не предприниматели, а непонятно кто.

Плюс, весь этот схематоз имеет простор для коррупционных схем -- управляющая организация, возможность/механизм включения/исключения из Дия.сити и т.д.

Ну и вишенка на торте, закон предполагает механизмы вроде "договоров о непереманивании" которые в принципе могут убить ИТ-индустрию

По факту, если этот закон примут, то количество ИТшников скорее всего сократится за счет иммиграции
Erufu
 
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