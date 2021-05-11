За словами Федорова, український проект розроблений на основі найкращих світових прикладів.
Дивися повний текст Дія.City збільшить кількість ІТ-працівників удвічі, а дохід галузі утричі - віце-прем'єр.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 18:38
Дія.City збільшить кількість ІТ-працівників удвічі, а...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дія.City збільшить кількість ІТ-працівників удвічі, а дохід галузі утричі - віце-прем'єр.
Додано: Вів 18 тра, 2021 18:38
Пустые обещания которые не сбудутся.
Во-первых они хотят повысить налоги для ИТшников и загнать их в отдельный загончик чтобы можно было удобно доить.
Во-вторых, сам "этот режим" - еще тот схематоз. Были наемные работники и предприниматели, теперь добавили "гиг-работников", которые по факту - и не наемные работники и не предприниматели, а непонятно кто.
Плюс, весь этот схематоз имеет простор для коррупционных схем -- управляющая организация, возможность/механизм включения/исключения из Дия.сити и т.д.
Ну и вишенка на торте, закон предполагает механизмы вроде "договоров о непереманивании" которые в принципе могут убить ИТ-индустрию
По факту, если этот закон примут, то количество ИТшников скорее всего сократится за счет иммиграции
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