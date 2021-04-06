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Міжбанк: гривня пробила психологічний поріг, але чи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 тра, 2021 18:40
Пропонуємо до обговорення:
Застій в українській економіці, наслідки локдауна і скорочення впливу реального сектору на загальну поведінку фінансового, валютного та фондового ринків призводять до постійних перекосів і диспропорцій в економічному розвитку країни.
Дивися повний текст Міжбанк: гривня пробила психологічний поріг, але чи позитивний це фактор для економіки
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Вів 06 кві, 2021 15:55
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