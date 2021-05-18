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Чи продовжить гривня
зростати: прогноз експертів

Чи продовжить гривня зростати: прогноз експертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:06

Чи продовжить гривня зростати: прогноз експертів

Пропонуємо до обговорення:
Цього тижня, 18 – 21 травня, гривня ростиме щодо американського долара.

Дивися повний текст Чи продовжить гривня зростати: прогноз експертів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:06

А я то глупый думал - это доллар пал ко всем валютам.
Kudrjavuy
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Модератори: Ірина_, Модератор

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