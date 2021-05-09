Із жовтня 2020 року у США зафіксували повідомлення про втрату криптовалюти вартістю понад 80 мільйонів доларів через дії шахраїв.
Дивися повний текст Шахраї від імені Ілона Маска видурили у людей криптовалюти на понад 2 млн доларів.
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Додано: Вів 18 тра, 2021 19:30
Шахраї від імені Ілона Маска видурили у людей...
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Дивися повний текст Шахраї від імені Ілона Маска видурили у людей криптовалюти на понад 2 млн доларів.
Додано: Вів 18 тра, 2021 19:31
"если вас настойчиво просят перечислить средства в криптовалюте или инвестировать именно в ней – это, скорее всего, обман" - всего лишь "скорее всего"? Так это значительно надёжнее, чем в фиатных валютах. Не припомню случая, чтобы перевод долларов для получения наследства нигерийского принца - это была кристальная честность.
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