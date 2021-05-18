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У Мінсоцполітики розповіли,
кому з пенсіонерів незабаром...

У Мінсоцполітики розповіли, кому з пенсіонерів незабаром...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:54

У Мінсоцполітики розповіли, кому з пенсіонерів незабаром...

Пропонуємо до обговорення:
Мінсоцполітики має намір в нинішньому році підвищити виплати деяким категоріям пенсіонерів.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики розповіли, кому з пенсіонерів незабаром підвищать виплати.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:54

На сотку? В какое место эту сотку приспособить?? КАК выЖИТЬ на эту двушку гривен???
sashamaestro1977
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 20:01

Re: У Мінсоцполітики розповіли, кому з пенсіонерів незабаром

Почему инвалидам нет никаких доплат? Их и так на лекарства не хватае.
Investor_K
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